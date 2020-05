Kolmandatest riikidest pärit tudengid ei pruugi sügisel Eestisse pääseda

Siseministeerium on andnud märku, et liikumispiirangute tõttu ei pruugi kolmandatest riikidest pärit tudengid Eestisse õppima saada, isegi kui nad on selleks vastava viisa või elamisloa saanud.