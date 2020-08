Kolmandate riikide tudengid jäävad valitsusliikmete üksmeele puudumisel isolatsiooniukse taha

Esialgu sääraselt väljahõigatud otsuse valguses tekkis küsimus, mida teeb nüüd Tallinna tehnikaülikool, kes ei võtnud viirusehirmu tõttu vastu kolmandatest riikidest 300 esmakursuslast.

Esimene Reinsalu postitus tekitas TTÜ-s rohkem küsimusi kui vastuseid. “Kooliaasta algab esmaspäeval pihta, et need kolmsada õpilast nüüd ikka selleks õppeaastaks vastu võtta, tuleks senat kokku kutsuda. Senat ei tule aga enne 15. septembrit kokku,” selgitas Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll. Senati saaks varem kokku kutsuda kas rektor või kolmandik senatist. Rektorid on aga just vahetumas ning senat polnud ettepanekut välja käinud.

Esialgne segadus lahenes hiljem valitsuse pressiteatega. Lõdvendus ei kehti kolmandatest riikidest õppima ja tööle tulnud inimestele. “Kolmandate riikide töötajate ning tudengite osas otsustamisel polnud valitsuse konsensust,” edastas valitsuse kommunikatsioonibüroo Kateriin Pajumägi. Seega jäid üksmeele puudumise tõttu kolmandate riikide tudengid ikka tulevast kooliaastat ootama.

Eesti inimestele ja residentidele on testide tegemine tasuta. Nii nagu ka praegu saavad inimesed oma perearsti poole pöördudes tasuta saatekirja testi tegemisele.