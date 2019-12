Kolm on kohtu seadus: Leo Kunman ja Paul Keres kütavad Steven-Hristo Evestuse jalgealust kuumaks kolmanda menetlustaotlusega

Läinud aasta septembris otsustas Harju maakohus lõpetada süüasja Priit Kutseri suhtes oportuniteedi alusel, põhjuseks teise astme kuriteo alla kvalifitseerumine - süütegu polevat suur ning avalik menetlushuvi puuduvat. Taotlejaks: toonane riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Asjale andis vürtsi juurde õigusringkondades liikuv sosin, mille kohaselt olevat Kutser saanud oportuniteedi osaliseks tänu kohtumiste salajastele lindistamisele ning nende altkäemaksuna kasutamisele - lintidelt olevat olnud võimalik välja lugeda Evestuse ja Olevi poolne surve Kutserile valetunnistuste andmiseks, mispeale pakuti Kutserile kriminaalasja lõpetamiseks oportuniteeti.

Kutseri tollane kaitsja Raiko Paas, kes viibis kõnealustel kohtumistel koos Kutseri, Olevi ja Evestusega, on öelnud, et tema silmis pole midagi sellist aset leidnud.

"Mina ei saa öelda, et teda oleks seal kuidagi surutud või survestatud. Meil käis arutelu erinevatel teemadel, nagu ikka käib arutelu. Käib otstarbekuste otsimine, eks kogu see menetlus oli küsitavate väärtustega," märkis ta Delfile tänavu oktoobris. "Aga kordagi ei tekkinud tunnet, et minu klienti sunnitakse valetama. Kui nii olnuks, siis ma kindlasti sekkunuks."