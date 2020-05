Riigikantselei esindaja Martin Triipan ütles aprilli keskel Delfile, et kantselei soov on kindlasti asjaga kiiremini ühele poole jõuda ja loodetavasti lähinädalatel lahenduseni ka jõutakse. "Me pole kõige rõõmsamad, et see on veninud," rõhutas ta.

Täna jäi Triipan aga asjade käigust rääkides endiselt napisõnaliseks. "Ei ole infot jagada, kommunikatsioon [Kuusiku] esindajatega on aeglane," selgitas ta, kuid ütles niigi palju, et kompromissläbirääkimiste pall on Kuusiku leeri käes. Marti Kuusiku advokaat Küllike Namm oli aga säärasest väitest üllatunud.