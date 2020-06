Kolm Eesti randa on halva ujumisvee kvaliteediga

Eesti, kus on küll väga puhas õhk, ei saa aga kiidelda sama puhta ujumisveega. Me sörgime teiste Euroopa riikide rivi lõpus oma 63-protsendilise ülipuhta ujumisvee osakaaluga. See tähendab, et üle kolmandiku meie ujumiskohtadest kõrgeimatele kvaliteedinõuetele ei vasta, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Hindamisel on arvesse võetud 54 Eesti ujumiskohta, neist 27 asub mere ääres ja 27 sisemaal.

Lisaks 34 suurepärase kvaliteediga ujumiskohale on meie randadest 10 hea kvaliteediga. 6 randa sai rahuldava hinnangu ja 3 randa halva. Kõik halva kvaliteediga rannad asuvad mere ääres - Vana-Pärnu rand ja Raeküla rand Pärnus ning Stroomi rand Tallinnas.

Kõigest rahuldav oli vesi ka Haapsalus Vasika holmil, Kabli rannas, Anne kanalis, Põlva paisjärves ja Maardu järves, kuigi veel aasta varem oli Maardu vesi suurepärane.

