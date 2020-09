Koldeid liiga palju: haiglatöötajatest ja nende seostest koostatakse nimekirjad

Vaiknemets on palunud seoses tervishoiu valdkonna hädaolukorraks valmistumisega haiglatel töötajatest nimekirjad koostada, kuna praeguses olukorras on mitmed nakatumised ja kolded ka just haiglates, selgitas Vaiknemets oma reedel saadetud palves.

Haiglad peaksid nimekirjad koostama kolmapäevaks. Nimekirjadesse tuleb kirjutada tötaja nimi, osakond ja ametikoht, teised töökohad ja muud kõrvaltegevused ning lisaks on eraldi tulp ka muude märkuste jaoks.

"Eelkõige on nimekiri vajalik haigla juhtkonnale, kuid olla valmis neid esitama vajadusel ka terviseametile kuna need lihtsustavad ja kiirendavad kontaktide väljaselgitamise protsessi kui peaks haiglas toimuma nakatumine sars-cov-2 viirusega," selgitas Vaiknemets.

Vaiknemetsa teatel on korraldus tehtud vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele, mille kohaselt korraldab amet tervishoiu valdkonnas hädaolukorraks ja hädaolukorra ohuks ettevalmistumist ning võib sellega seoses määrata kindlaks konkreetseid ülesandeid.

Praegusel hetkel on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 38,38. Eile terviseameti saadetud koroonastatistika ööpäevainfost selgus, et haiglatest on olukord hulleim hetkel Ida-Tallinna keskhaiglas, kus on koldega seotud 19 haigestumist, kellest 19 on töötajad.

Varasemalt on sel sügisel jõudnud viirus ka näiteks Ida-Viru keskhaigla töötajate sekka. Koroonakriisi algusperioodil vohas viirus nii mõneski teises haiglas, tekitades hulga probleeme.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!