Kokkupõrked metsloomadega on kolme aastaga kasvanud kolmandiku võrra

Eelmisel aastal juhtus 4800 kokkupõrget metsloomadega, mille kaskokindlustuse ehk vabatahtliku sõidukikindlustuse kogukahju oli 11,2 miljonit eurot. Võrdluseks oli 2017. aastal 3600 kaskokindlustuse juhtumit kogukahjuga 8,1 miljonit.

Liikluskindlustuse fondi tegevjuhi Mart Jesse sõnul moodustas metsloomaga kokkupõrgete kogukahju mullu 13% kaskokindlustuse väljamaksetest. "Ühiskonna kulu tervikuna on sellest aga suurem, sest see number kätkeb endas üksnes sõidukeid, millel on vabatahtlik kindlustuskaitse," sõnas ta.

Mullu hüvitasid kindlustusandjad kaskokindlustuse raames kokku 83,5 miljonit eurot. Kaskokindlustus on auto, muu sõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus, mis hüvitab sõiduki kahju, näiteks plekimõlkimise, klaasikahju, varguse ja tormikahju.

"Metsloomadega seotud liikluskindlustuse juhtumeid oli möödunud aastal üheksa. Need puudutasid peamiselt õnnetusi, kus metsloomaga kokkupõrke tagajärjel sai inimene viga," selgitas Jesse.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul toovad õnnetused metsloomadega kaasa tihti loomade hukkumise. "Harvad ei ole ka juhtumid, kui tekivad tõsised tervisekahjustused autojuhtidele ja kaasreisijatele või inimesed kaotavad oma elu. Autode kahjud neis õnnetustes võivad ulatuda 30-40 000 euroni," ütles ta.

Kiibus rõhutas, et eriti tähelepanelik peab olema õhtusel ajal. Enim õnnetusi metsloomadega juhtub vahemikus kell 17-19 (16%) ja 21-23 (15%). Kõige vähem õnnetusi toimub aga keskpäeval, selgitas ta.

Kindlustusfirma PZU andmeil on viimase aasta jooksul ligi 75% metsloomadega juhtunud õnnetustest seotud kitsedega. "Lisaks kitsedele eksivad autode ette ka metssead, põdrad ja jänesed. Ette on tulnud ka juhtum, kus teepervelt ootamatult lendu alustanud toonekurg jäi sõiduki ette," ütles PZU sõidukikahjude grupijuht Jaanus Tanne.

"Selle kevade õnnetustest ongi PZU jaoks tõsisemad just kitsedele otsasõidud. Näiteks ühel juhul jooksis kits ette Porschele, mille remont läks maksma ligi 11 000 eurot," selgitas ta.

Kõige rohkem kokkupõrkeid metsloomadega toimub Harjumaal, Tartumaal ja Pärnumaal.