Kõik Tartu koolid lähevad esmaspäevast distantsõppele

Raave sõnul on koolidega kokku lepitud, et 1.–4. klassi õpilastele antakse niisuguseid jõukohaseid ülesandeid, mis ei eelda, et lapsevanem peaks olema pidevalt lapse kõrval ja teda õppimisel toetama.

Pealinnas olukord lahtine



Kella kolmest algas Tallinna koolijuhtide nõupidamine linnapea Mihhail Kõlvartiga, et otsustada ühiselt, kuidas uuest nädalast koolielu korraldada. Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) direktori Henrik Salumi sõnul teeb GAG suure tõenäosusega otsuse jätkata distantsõppel ja ta loodab, et see otsus tehakse Tallinnas ühiselt nagu Tartuski.

„Ma arvan, et distantsõpe on parem variant kui see, et vaheaega varasemaks nihutada, kuna see peaks tulema millegi arvelt, kas siis pikendada õppeperioodi või võtta puuduvad päevad teise vaheaja arvelt,” leidis Salum.

Tallinna ühe suurima, Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas ütles, et terve kool jääb uuest nädalast distantsõppele, sealhulgas algklassid. „Valik oli, kas teha kevadel pikemalt või jätkata praegu, kuna kuidagi tuleb need päevad ju tagasi teha,” selgitas ta ja lisas, et kõik korraldused distantsõppeks on juba tehtud.

Üldiselt leidis Sipelgas, et valitsus oleks võinud piiranguid kehtestada regiooniti. „Harjumaal ja Ida-Virumaal ei olegi need väga valed, aga teistes regioonides, kus näitajad nii kõrged pole, oleksid võinud algkoolid jätkata kohal käimist,” lausus ta.

Kuidas korraldab Viimsi kool distantsõppe algklassi õpilastele, kui nende vanemad ei saa neile kodus abiks olla? „Püüame õppe korraldada selliselt, et nad saaksid võimalikult palju ise ära teha ja kui vanemaid kodus pole, siis õpetaja juhendamisel,” vastas ta. „Eks see on loomulikult keeruline, tõsine väljakutse nii õpetajale, lapsevanemale kui lapsele." Ta lisas, et eilne valitsuse sõnum oli üsna segane.