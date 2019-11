Kõik suured päevalehed kritiseerivad täna Jüri Ratase otsust

Kõnekad on juba juhtkirjade pealkirjad: "Ratas sõlmis kompromissi korruptsiooniga" (Eesti Päevaleht), "Pihta sai õigusriik, mitte väljamõeldud süvariik" (Äripäev), "Kantsleri näidishukkamine" (Postimees), "Kelle reedab Jüri Ratas järgmisena?" (Õhtuleht).

Eesti Päevaleht leiab juhtkirjas, et kuigi riigi otsene kulu Jüri Ratase kompromissist perekond Helmega valitsuse koos hoidmise nimel võrdub ligi 60 000 euroga - minister Mart Järvikule ja kantsler Illar Lemettile lahkumishüvitiseks makstava summaga, sõlmis Ratas eile kompromissi ka korruptsiooniga ja see võib hakata Eesti riigile maksma minema sadu kordi rohkem.

"Pärast eilset otsust võib täiesti rikki läinuks kuulutada ka peaminister Jüri Ratase moraalse kompassi. Kui see üldse on korras olnud, sest Keskerakonna üks hüüdnimi on ju ammusest ajast olnud korruptsioonierakond. Anda oma heakskiit ametniku vabastamisele selle eest, et too teatas võimalikust korruptsioonijuhtumist - see on peaministrist nii häbiväärne kui ka lühinägelik," leiab Eesti Päevaleht.

Lehe kinnitusel saatis Ratas kantsler Lemetti vabastamisega riigiametnikele sõnumi, et nad võivad oma ametist ilma jääda, kui julgevad ministri ja ta poliitiliste nõunike korruptsioonilõhnalised sammud kahtluse alla seada.