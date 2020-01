Kõik korraga: täna tuli apteegireformiks kaks uut eelnõud, üks sotsidelt ja teine EKRE-lt koos Jaanus Karilaiuga

„Nende muudatuste jõustamisel saame apteegireformi, mis vähendab ravimi hulgimüüjate haaret, parandab ravimite kättesaadavust ja mõjub kokkuvõttes positiivselt rahvatervise tagamisele,“ ütles Helme.

Eelnõule andis allkirja ka keskerakondlane Jaanus Karilaid

Kui EKRE eelnõu osas levisid kuuldused, et see tehakse Reformierakonna kunagise eelnõu põhjal, siis kinnitas riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Urmas Espenberg, et nii see pole, vaid eelnõu on täiesti uus. "Eelkõige lähtusime sellest, mis on meie ja meie valijate suurim mure - maapiirkondade hääbumine. Kui neist kohtadest kaob ära ka apteek ja on jälle üks asi vähem, siis on asi halb. Me tahame, et asi ükskord veel põhjalikult läbi mõeldaks," ütles Espenberg.

Espenbergi sõnul koostasid eelnõu 17 riigikogu saadikut, nende seas andis sellele allkirja ka üks keskerakondlane - erakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Karilaid kinnitas, et osales eelnõu koostamisel jagades oma mõtteid. "Mina panin eelnõule allkirja, kokku kirjutasid selle ikkagi EKRE saadikud," sõnas ta.

Küsimusele, kas uue eelnõuga on ka sotsiaalminister Tanel Kiik juba kursis, vastas Espenberg, et valitsuses on see jutuks olnud. "Martin Helme on temaga rääkinud. Põhiline oli, et järkjärguline plaan (Kiige pakutud lahendus reformiga edasiminekuks - toim.) ei sobi meile üldse. Etapiviisilised minekud kipuvad venima ja ebaõnnestuma," ütles Espenberg.

Jaanus Karilaid kinnitas Delfile, et erakonnakaaslasest sotsiaalminister Tanel Kiik, kes on apteegireformi asjus olnud mõneti teisel meelel, on tema seisukohtadest teadlik.

"Olen oma mõtted eelnõu tarbeks edastanud ja eelnõu algatamisega liitunud, eelkõige, mis puudutab omandipiirangu tühistamist," ütles Karilaid Delfile. "Proviisornõue tänases seaduses tekitab probleemide lahendamise asemel neid juurde. Apteegiteenusega rahulolu on täna kõrge, milleks seda rahuolu allapoole tõmmata. Tankistide tekitamine reformi tulemusel annab illusoorse efekti. Täna on üle 500 apteegi ja kui me täna ei otsi lahendust, siis on suur oht, et üle 150 apteegi peavad uksed sulgema," juhtis Karilaid tähelepanu

"Terved piirkonnad võivad jääda ilma apteegiteenuseta," ütles ta. See väide on teravas vastuolus sotsiaalmnisteeriumi infoga - nii drastilist tulevikustsenaariumit ei peeta tegelikult sugugi tõenäoseks. "Samuti ei lahenda ka tänane Ossinovski poolt ette valmistatud reform ravimite hinna probleeme," lisas Karilaid.