Kõigis kolmes eilses liiklusõnnetuses osales jalgrattur. Ühelgi polnud kiivrit

Eile kell 10.22 toimus liiklusõnnetus Tartu vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 110. kilomeetril, kus 72aastane mees sõitis jalgrattaga vasakpööret sooritades otsa möödasõidul olnud sõiduautole BMW 318I, mida juhtis 19aastane mees. Jalgrattur toimetati Tartusse ülikooli kliinikumi kontrolli. Jalgrattur kaitsekiivrit ei kandnud.

Kell 13.07 kaotas Võru linnas Kose tee 9a juures jalgrattaga kergliiklusteel sõitnud alkoholijoobes 60aastane mees ratta üle kontrolli ja sõitis paremale teelt välja kraavi. Rattur viidi samuti ülikooli kliinikumi kontrolli. Kaitsekiivrit ta ei kandnud.

Kell 16.19 teatati liiklusõnnetusest Harjumaal Anija vallas Kaunissaare külas, kus 92aastane mees sõitis jalgrattaga otsa tee servas asuvale liiklusmärgipostile ning kukkus. Rattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Esialgsetel andmetel rattur kaitsekiivrit ei kandnud.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati üks narko- ja 27 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Politsei paneb kõigile südamele, et kuna kätte on jõudnud pime aeg, siis on jalakäijal kohustuslik kanda helkurit või valgusallikat.