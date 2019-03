"Kõigi Eestile" vastakaaluks lõi EKRE liige uue algatuse: tahame näidata, et pooldame koalitsioonikõnelusi

"Demokraatiat - muidugi me pooldame. Ka enesekindlust, tundub ka positiivne. Kaitstud, arvestav, seda ka pooldame," märgib Kits Kõigi Eesti liikumise välja toodud väärtuseid, mida toetab. Ainsana tõstatab tema jaoks küsimuse Euroopa-meelsus, kuna talle ei ole selge, mida täpsemalt selle all on silmas peetud. Kuid rõhutab, et on ka ise Euroopa-meelne.

"Kõigi Eesti" eestvedajad kardavad, et demokraatia ja muud kaitstavad väärtused on sattunud rünnaku alla. Kits leaib, et nii asi ei ole. Oluliseks faktoriks "Eestlaste Eesti" algatusega välja tulemisel oli tema sõnul "Kõigi Eesti" seismine koalitsioonikõneluste vastu. Kitse arvates on kõnelused mõistlikud.

"Mul on paljusid sõpru, kes leiavad, et Keskerakond ja nende vene tiib suudab EKRE ära pehmendada ja mõistlikuks muuta," leiab Kits. "Koalitsiooni ei tule, kui EKRE ei suuda välja pakkuda ideid, mis on näiteks Keskerakonnale sobilikud. Seetõttu on vastutustundetu väita, et need väärtused on rünnaku all. Mihhail Korb või kõik teised vene leeri esindajad Keskerakonnas ei lubaksid sellel juhtuda."

Praegu on Kitse hinnangul jäänud meedias kõlama nende noorte hääl, kes seisavad kavandatava koalitsiooni vastu. Ta tõi samas välja, et märtsi alguses avaldatud AS Turu-uuringute küsitluse järgi on erakondade lõikes noorte hulgas kõige suurem toetus EKRE-l. "Tahame näidata, et on ka teistsuguseid noori," tõi ta välja.

Ennast positsioneerib Kits ennast erakonna Isamaa ja EKRE vahele, kirjeldades oma maailmavaadet kutuurse isamaalisusega. EKRE-st eristab teda väga suur liberaalsus tehnoloogilistes küsimustes. Hitlerlikke kuritegusid Kits kindlasti heaks ei kiida.