"Kõigi Eesti" liikumise üks algatajatest: me seisame ka EKRE toetajate eest, mitte nende vastu!

"Kui vaadata eelmise nädala Deutsche Welle intervjuud [Martin Helmega], siis me nägime, ja seda on ka mujal Euroopas populistide puhul ette tulnud, kuidas ta valetas näiteks öeldes, et inimesed ei suhtu Euroopa liitu hästi. Küsitlus näitab, et 71% eestlasi toetab Euroopa Liitu kuulumist. Sellist juttu kuulates tekib kartus selle pärast, mis juhtuma hakkab. Mure ongi tuleviku Eesti pärast. Kas see on selline Eesti, kus kõigil on võimalused," kirjeldas Tambrur.

Samas märkis ta, et ka EKRE toetajatel on omad tõsised põhjused, miks nad sellele erakonnale toetust on avaldanud. "Loomulikult oleme me ka EKRE inimeste eest. Meie manifestis on ka seetõttu lause, et Eesti on edukas olnud, aga meil on veel palju tööd teha. Ma täiesti mõistan inimlikult, et näiteks maapiirkondades saavad inimesed väga väikest palka. Selle kõigega tuleb tegeleda. Aga me ei saavuta edasiminekut vastandumise ja vihaga," lisas Tambur.

Kuidas algatusega edasi minnakse, ta esialgu öelda ei osanud, kuid meeleavaldusi plaanis korraldada pole.