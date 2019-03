"Kõigi Eesti" liikumise algataja: me seisame ka EKRE toetajate eest, mitte nende vastu!

"Kui vaadata eelmise nädala Deutsche Welle intervjuud [Martin Helmega], siis me nägime, ja seda on ka mujal Euroopas populistide puhul ette tulnud, kuidas ta valetas näiteks öeldes, et inimesed ei suhtu Euroopa liitu hästi. Küsitlus näitab, et 71% eestlasi toetab Euroopa Liitu kuulumist. Sellist juttu kuulates tekib kartus selle pärast, mis juhtuma hakkab. Mure ongi tuleviku Eesti pärast. Kas see on selline Eesti, kus kõigil on võimalused," kirjeldas Tambrur.

Samas märkis ta, et ka EKRE toetajatel on omad tõsised põhjused, miks nad sellele erakonnale toetust on avaldanud. "Loomulikult oleme me ka EKRE inimeste eest. Meie manifestis on ka seetõttu lause, et Eesti on edukas olnud, aga meil on veel palju tööd teha. Ma täiesti mõistan inimlikult, et näiteks maapiirkondades saavad inimesed väga väikest palka. Selle kõigega tuleb tegeleda. Aga me ei saavuta edasiminekut vastandumise ja vihaga," lisas Tambur.

Kuidas algatusega edasi minnakse, ta esialgu öelda ei osanud, kuid meeleavaldusi plaanis korraldada pole.

Algatuse ühe eestvedaja, Silver Tamburi sõnul pandi korraldajate nimed lehele üles alles täna, kuna algatsue populaarsus osutus oodatust palju suuremaks, mistõttu jäi osalejate nimekiri sotsaiilmeedi grupi haldamise kõrval varju. Toetajaid on algatusele tulnud väga palju, kahe päevaga 20 000 inimest.

Mingit erakondlikku initsiatiivi Tamburi sõnul üritusest otsida ei maksa, tegemist on tema kinnitusel erakonnavälise kodanikuliikumisega. Erakondadesse kuuluvaid inimesi seetõttu Tamburi sõnul korraldajate hulgast ei leia.

Reaktsioonina "Kõigi Eesti" algatusele on moodustatud Facebookis ka grupp "Ära vihka rahvuskonservatiivi!". Tambur märgib seda kommenteerides, et ka "Kõigi Eesti" pole loodud kellegi vastu ega kedagi vihates, vaid teatud väärtuste eest seismiseks.

"Me seisame väärtuste eest, mis on püsinud kogu taasiseseisvumisaja. Need on põhiväärtused - Eesti eest, kus ei ole ei verbaalset või jumal hoidku selle eest, füüsilist vägivalda. Meil võiks selles osas olla Eestis konsensus," märkis Tambur.

Tambur rõhutas, et algatus ei ole loodud ei EKRE kui erakonna, ei nende liikmete ega nende poolt hääletajate vastu. Algatuse loojad seisavad teatud väljaütlemiste vastu, mis tekitavad viha ja lõhestamist.

"On sõimatud venelasi prussakateks ja geisid vaimuhaigeteks. See ei aita kuidagi Eestit edasi. Eesti saab edasi liikuda, kui ta on kaasav ja võimalusterohke ja seda kõigi jaoks," märkis ta.

