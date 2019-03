"Kõigi Eesti" liikumine sai endale nimed: valge südame taga on nii ettevõtjaid kui ka näitlejaid

"Kõigi Eesti sai käivitatud grupi murelike Eesti inimeste poolt. Sinna hulka kuuluvad eestikeelsed, venekeelsed, artistid, näitlejad, Eestisse tööle asunud spetsialistid, ettevõtjad, naised, mehed, noored, eakad, erinevate Eesti kogukondade esindajaid. Tänaseks on Kõigi Eesti liikumisega liitunud üle 20,000 inimese. Liikumise korraldusgrupis on üle 1000 inimese ning 20+ inimest koordineerisid sümboolika ning lehe loomist. Kõigi Eesti liikumine ei ole seotud ega esindamas ühegi erakonna huve, vaid on kodanikualgatus inimeste poolt, kes on mures riigis toimuva pärast," vahendab Kõigi Eesti liikumise grupi Facebooki leht.

Algatajate hulka kuuluvad: