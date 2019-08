Kõigi Eesti esindajad kohtusid peaministriga

Kõigi Eesti esindajad arutasid peaministriga, mis ühendusele, kuhu kuulub ligi 30 000 inimest, muret teeb - näiteks osade valitsuse liikmete mürgine retoorika ja Eesti maine kahjustamine rahvusvahelisel tasandil. Samuti on liikumise jaoks murettekitav see, et juhtpoliitikute lahmimine mängib maha Eesti senise edu ja hea positsiooni ettevõtluskeskkonnana.

Kohtumisel osalenud ettevõtjad Karen Burns ja Allan Martinson rääkisid peaministrile sellest, kuidas viimasel ajal on oluliselt keerulisemaks muutunud välismaalaste Eestisse tööle kutsumine. “Lisaks on olnud juhtumeid, kus meil ei õnnestu ka väga head eestlasest eksperti Eestisse tagasi kutsuda, sest valitsusliikmete sõnavõttude pärast pole neil inimestel enam tuleviku osas kindlustunnet,” rääkis Burns.

Kõigi Eesti tõstatas kohtumisel ka siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme äsjase ürituse kõrvaldada politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ametist. "Kõigi Eesti on seisukohal, et selline omavolitsemine valitsuse liikmete poolt on lubamatu ning seab otseselt ohtu demokraatliku õigusriigi põhimõtted," öeldi pöördumises.

Peaminister ütles kohtumise kohta, et selleks, et Eestit ühiselt hoida ja paremat tulevikku luua, tuleb omavahel rääkida ja üksteist lugupidavalt kuulata.