Kõigest ühe päeva ametis olnud Marti Kuusikul oleks seaduse kohaselt õigus 31 000 suurusele hüvitisele. Riigikantselei aga otsustas: ta jääb rahast ilma

Üleeile pärastlõunal andis Kuusik riigikogus ametivande, eile aga esitas peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse. Hiljem vabastas president Kersti Kaljulaid Jüri Ratase ettepanekul Kuusiku ametist. Võib öelda, et põhimõtteliselt oli Kuusik ministriametis ühe päeva. Eile hommikul käis ta esimest korda ministeeriumis sealse töötajaskonnaga kohtumas.

Vabariigi valitsuse seaduses seisab, et valitsuse liikmel, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise või ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul, on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses. Tõsi, näiteks Jüri Ratas ise sõnastas eile kaamerate ees, et andis kõigest üle ministri tagasiastumispalve. Delfi küsis täna presidendi kantseleist üle - ametlikult oli protseduur ikkagi selline, et Kaljulaid vabastas Kuusiku Ratase ettepanekul.

Hüvitist ei maksta näiteks siis, kui taastuvad ametist vabastatud valitsusliikme volitused riigikogu liikmena. Ent Kuusikut riigikokku ei valitud.

Ministrite palk on hetkel 5243,06 eurot kuus. Kiire arvutus näitab, et kuue kuu palk on 31 458,36 eurot.

Hiljem (kell 14.40) täpsustati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, et riigikantselei tegi analüüsi ja leidis, et Kuusik siiski hüvitist ei saa.

Lugejad on uurinud, et ehk seetõttu, et Kuusik kirjutas ise tagasiastumisavalduse ehk tahtis vabatahtlikult lahkuda. Seaduses pole kirjas, et see hüvitise välistaks. On olemas ka näide lähiminevikust. Jaak Aab esitas mullu kevadel Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse, mille alusel tegi Ratas omakorda ettepaneku president Kersti Kaljulaidile. Kuna Aab polnud varasemalt riigikogu liige ehk sinna ei naasnud, sai ta ka lahkumishüvitist.