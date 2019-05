Kõigest ühe päeva ametis olnud Marti Kuusik saab seaduse kohaselt üle 31 000 euro hüvitist

Üleeile pärastlõunal andis Kuusik riigikogus ametivande, eile aga esitas peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse. Hiljem vabastas president Kersti Kaljulaid Jüri Ratase ettepanekul Kuusiku ametist. Võib öelda, et põhimõtteliselt oli Kuusik ministriametis ühe päeva. Eile hommikul käis ta esimest korda ministeeriumis sealse töötajaskonnaga kohtumas.

Vabariigi valitsuse seaduses seisab, et valitsuse liikmel, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise või ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul, on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses. Tõsi, näiteks Jüri Ratas ise sõnastas eile kaamerate ees, et andis kõigest üle ministri tagasiastumispalve. Delfi küsis täna presidendi kantseleist üle - ametlikult oli protseduur ikkagi selline, et Kaljulaid vabastas Kuusiku Ratase ettepanekul.

Hüvitist ei maksta näiteks siis, kui taastuvad ametist vabastatud valitsusliikme volitused riigikogu liikmena. Ent Kuusikut riigikokku ei valitud.

Ministrite palk on hetkel 5243,06 eurot kuus. Kiire arvutus näitab, et kuue kuu palk on 31 458,36 eurot.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnas, et hetkel Kuusikule mingit hüvitist makstud ei ole. Tegu on pretsendiga ja õiguslik pool vaadatakse üle. Küll makstakse talle välja palk 1,5 tööpäeva eest. See on 374,5 eurot (proportsionaalselt töötatud ajale). Lisaks ka esindustasu 74,9 eurot (maksuvaba).