Kõigest ühe päeva ametis olnud Marti Kuusik saab seaduse kohaselt üle 31 000 euro hüvitist

Üleeile pärastlõunal andis Kuusik riigikogus ametivande, eile aga esitas peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse. Hiljem vabastas president Kersti Kaljulaid Jüri Ratase ettepanekul Kuusiku ametist. Võib öelda, et põhimõtteliselt oli Kuusik ministriametis ühe päeva. Eile hommikul käis ta esimest korda ministeeriumis sealse töötajaskonnaga kohtumas.

Vabariigi valitsuse seaduses seisab, et valitsuse liikmel, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasiastumise või ministrile umbusalduse avaldamise tõttu või peaministri ettepanekul, on õigus saada hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses. Hüvitist ei maksta näiteks siis, kui taastuvad ametist vabastatud valitsusliikme volitused riigikogu liikmena. Ent Kuusikut riigikokku ei valitud.

Ministrite palk on hetkel 5243,06 eurot kuus. Kiire arvutus näitab, et kuue kuu palk on 31 458,36 eurot.

Kuusiku lahkumine on seotud sellega, et väidetavalt vägivallatses ta oma abikaasa kallal. Ekspress kirjutas, et ta purustas kahel korral oma naise käeluu. Antud asjas on alustatud ka kriminaalmenetlust. Kuusik ise on süüdistusi eitanud. "Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele," märkis ta eile meediale saadetud teates.