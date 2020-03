Kõige rohkem koroonaviirusesse nakatunuid on Harjumaal

Ida-Virumaal on testimise põhjal nakatunuid 5, Põlva maakonnas 3, Raplamaal 2 ning Viljandi maakonnas 2. Üks nakatanu on registreeritud Hiiumaal, Jõgeva maakonnas, Järva maakonnas, Lääne-Viru ning Valga maakonnas. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, enam kui pooled nakatunutest on vanuses 30-49 eluaastat.

Haiglaravil viibib hetkel 10 inimest, kes on stabiilses üldseisundis ning ei vaja intensiivravi.

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi.

19. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 267 inimesel, võrreldes eilsega lisandus 9 juhtu. alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 2259 COVID-19 testi.

Laiendatud testimisele saab vaid perearsti saatekirja ja testimiskeskuse suunamise teel

Lähipäevil käivitatakse 8 linnas perearsti saatekirja alusel tasuta koroonaviiruse laiendatud testimine, mille vastus antakse ühe tööpäeva jooksul.

Testimist alustatakse Tallinnas, järgnevatel päevadel hakatakse koroonaviiruse proove võtma ka Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel.