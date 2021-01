Kohus tühistas ERJK miljonieurose ettekirjutuse Keskerakonnale

Kohus märkis, et ei saa ise hakata ERJK asemel tõendeid koguma ja haldusakti põhjendusi täiendama. "Reeglina ei saa kohus asuda ise haldusakti põhjendama õiguslike ja faktiliste alustega, mida haldusorgan oma haldusaktis ei ole selle andmisel märkinud. Kohtu ülesanne on kontrollida haldusakti õiguspärasust, mitte otsida põhjendusi selle kehtima jätmiseks," selgitas kohus otsuses.

Kohus leidis kokkuvõtvalt, et ekspert Randmanni kasutatud metoodika oli asjakohane ja põhjendatud. Likvideerimist vajavad aga puudused tõendite kogumisel.

"Sisuliselt ei olnud kaebaja etteheited põhjendatud, kuid tõendite osas esinenud puudused olid kohtu hinnangul liiga suured ning selle tõttu tuli kaebus kokkuvõtvalt rahuldada. Seetõttu rahuldas kohus kaebuse ja tühistas ettekirjutuse, sest selle aluseks olevad faktilised asjaolud ei olnud usaldusväärselt kontrollitud ega tõendatud,"

Kohus rahuldas 2019. aasta 28. mail määrusega kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ERJK 2019. aasta 8. aprilli ettekirjutuse kehtivuse kuni asja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni. Kohaldatud esialgne õiguskaitse jääb kehtima.

ERJK esimees: summa võib olla väiksem, nõue ei kao

ERJK esimees Liisa Oviir nentis, et on veel liiga vara öelda, kuidas ERJK edasi tegutseb. "Otsus on olnud meie käes alla tunni. Seni on minu arusaamine see, et kohus toetab kõiki sisulisi argumente," kõneles Oviir. "Küsimus on aga selles, et kohtu hinnangul pole osad tõendid piisavad. Näiteks mõnel kinnitusel puudub allkiri. Kuna kuludokumente on aga üle 2 miljoni, siis on väga keeruline praegu öelda, mida kohus pidas ebapidavaks tõendiks," rääkis Oviir Delfile.