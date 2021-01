Kohus tühistas ERJK ettekirjutuse Keskerakonnale

ERJK kohustas 8. aprilli 2019 ettekirjutusega Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus, ligikaudu üks miljon eurot, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati kaebajat tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt kaebajale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Halduskohtu hinnangul ei kogunud ERJK haldusmenetluses piisavalt tõendeid. Kohus märkis, et vead tõendite kogumisel on olulised, sest võisid mõjutada kaebajalt nõutava summa suurust.

"Nii ei kogunud ERJK tõendeid selleks, et kontrollida P. Pettai/Midfield OÜ kinnitusega arvete seotust kaebajaga. Midfiled OÜ esitatud tõenditesse ei ole suhtutud piisava skepsisega ega ole püütud nende usaldusväärsust kontrollida Midfiled OÜ-st sõltumatute tõendite kaudu" märkis kohus. Tegemist on kohtu hinnangul veaga, mis võis mõjutada asja tulemust, mistõttu tõi see kaasa ettekirjutuse tühistamise.

Summa võib olla väiksem, nõue ei kao

ERJK esimees Liisa Oviir nentis, et on veel liiga vara öelda, kuidas ERJK edasi tegutseb. "Otsus on olnud meie käes alla tunni. Seni on minu arusaamine see, et kohus toetab kõiki sisulisi argumente," kõneles Oviir. "Küsimus on aga selles, et kohtu hinnangul pole osad tõendid piisavad. Näiteks mõnel kinnitusel puudub allkiri. Kuna kuludokumente on aga üle 2 miljoni, siis on väga keeruline praegu öelda, mida kohus pidas ebapidavaks tõendiks," rääkis Oviir Delfile.

Seega leidis kohus, et kuigi vead võisid mõjutada Keskerakonnalt nõutavat summat, siis ei täheldanud kohus, et nõude esitamise põhjus oleks alusetu.

"Kohus ütles, et saame teha Keskerakonna osas uue menetluse, uued arvutused ja uue ettekirjutuse. Lähme kas seda teed või apelleerime. Kumma kasuks otsustame, on veel vara öelda, kuna loeme otsust, arutame seda advokaatidega ning lähtume meile ette antud tähtaegadest," kõneles Oviir.