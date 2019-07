Kohus peab Mary Krossi kriminaalasjas eelistungi augustis

Eelistungil pannakse paika kohtuliku menetluse ajagraafik ning pooltel on võimalik kohtule esitada seal ka taotlusi.

Prokuratuur süüdistab Mary Krossi valeütluste andmises väidetava intsidendi kohta Stroomi rannas, mille kohta Kross valetas, et teda ründasid kividega pildudes kaks meest, kellest ühel olevat rinnus olnud EKRE logo. Samuti olevat talle karjutud "Go home foreigner, go home!".

Reformierakondlasest riigikogu liikme abikaasa vale tuli aga politsei uurimise käigus välja, sest ümbruse turvakaameratest polnud näha, et Kross oleks autoga randa sõitnud. Samuti ei kinnitanud tema seal viibimist mobiiltelefoni asukoha andmed.

Veebruaris ütles Kross, et intsident päris kindlasti aset leidis. Peale süüdistuse saamist on ta keeldunud juhtumit kommenteerimast.

Prokuratuur esitas Mary Krossi vastu Harju maakohtusse süüdistuse 20. juunil. 26. augustil kell 12 pannakse kohtus paika kriminaalasja ajagraafik.

Süüdimõistmise korral valeütluste andmises võib Kross saada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.