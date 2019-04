Kohus otsustas jätta Pavel Gammeri, Hubert Hirve ja Ardo Vilbre vahi alla

Kohus selgitab, et vahistatuse põhjendatust on võimalik kontrollida igal ajahetkel, kohustuslik on see iga 6 kuu järel. Kohus möönab siiski, et praeguseks ajaks on süüdistatavad viibinud vahi all juba märkimisväärse aja, mida tuleb arvesse võtta edaspidi vahistamise põhjendatuse kontrollimisel. Praegu tehtav otsustus ei tingi vältimatult isiku vahi all viibimist kogu järgneva kohtumenetluse jooksul, vaid kajastab kohtu seisukohta vahistamise põhjendatuse osas praegusel ajal.

Lisaks leidis kohus, et süüdistatavate puhul esinev uute kuritegude toimepanemise oht ei võimalda vahistamise asendamist elektroonilise valvega. Võimalikud kuriteod on sellist laadi, mida ei ole kohtu hinnangul võimalik vältida isikule elektroonilise valve kohaldamisega. Kuritegude toimepanemist saab jätkata sisuliselt ka kodust lahkumata; samuti on isikul sel juhul piiramatud suhtlemisvõimalused, mis võimaldavad korraldada uute kuritegude toimepanemist.

Määrusi on võimalik edasi kaevata 15 päeva jooksul.