Kohus mõistis Lasnamäel teist meest näkku tulistanud mehe osaliselt õigeks

Doroškevitš mõisteti siiski süüdi provotseeritud tapmiskatses - kui mees nüüd kahe aasta jooksul kuriteo toime paneb, peab ta minema vangi üheks aastaks ja kuueks kuuks.

Kohus märkis, et süüdistatav oli eelvangistuses kolm kuud, mis pidavat talle juba avaldama nn šokivangistuse mõju.

Doroškevitšile esitati süüdistus tapmiskatses, mis seisnes selles, et 1. augusti öösel 2018. aastal tulistas ta Tallinnas Mustakivi sillal kaasasolnud tulirelvast kannatanut viis korda, tabades teda pea ja keha, tekitades talle eluohtliku tervisekahjustuse.

Harju Maakohus tunnistas 23. septembri 2020 otsusega Dmitri süüdi tapmiskatses ja mõistis talle karistuseks 6 aastat vangistust.

Täna leidis aga ringkonnakohus, et Doroškevitš tegutses hädakaitseseisundis, kuna kannatanu oli see, kes algatas konflikti, segas Dmitrit töökohustuste täitmisel ja lõi teda põhjuseta rusikaga pähe. Samuti püüdis kannatanu kangekaelselt konflikti jätkata, sõimates ja provotseerides süüdistatavat, vaatamata sellele, et oli saanud teada, et süüdistataval on tulirelv, millest oli tehtud ka hoiatuslask õhku ning millega õnnestus süüdistataval kannatanu korraks eemale peletada. Kannatanu üritas süüdistatavat jätkuvalt rünnata ning vastuseks sellele sai 5 kuulitabamust, mis põhjustasidki tal tekkinud tervisekahjustuse ja sügava puude. Täpsemalt - kannatanu jäi pimedaks.

Küll aga märkis ringkonnakohus, et Doroškevitš poleks pidanud kannatanut tulistama. Kohtu hinnangul oleks saanud Doroškevits tulistada ründajat jalgadesse.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et olukorras, kus kannatnu ründas põhjuseta oma töökohustusi täitvat süüdistatavat, seejärel ähvardas ja sõimas, kusjuures Doroškevitš jõudis küsida abi politsei väljakutsumiseks möödasõitva kiirabi brigaadi töötajatelt, on kohtu hinnangul alust arvata, et Doroškevitš viibis tugevas hingelise erutuse seisundis. Seega tuli tema käitumine kvalifitseerida provotseeritud tapmiskatsena.

Kohus rahuldas kannatanu varalise kahju taotluse osaliselt ja mõistis Dmitrilt kannatanu kasuks välja alates 02.08.2018-31.12.2018 igakuiselt 100 eurot ning alates 01.01.2019 kuni kannatanu täieliku paranemiseni igakuiselt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära korrutise 0,2. Mittevaralise kahju hüvitisena mõistis ringkonnakohus kannatanu mittevaralise kahju katteks 5 000 eurot.