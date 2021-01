Kohus mõistis inimkaubanduses süüdi mehe ja naise, kes lubasid ohvritele tööd Soomes

Süüdistuse kohaselt lõi Gevork Ovsepian (36) ülemöödunud mais inimkaubandusega tegeleva grupi. Ta tegutses koos Samira Dementieva (25), Ilja Sirotkini (20), Artjom Puškini (23) ja A.A.-ga. Kuritegelik seltskond lootis saada varalist kasu.

Ovsepian ja Dementieva meelitasid kannatanud Soome vabariiki tööle, väites, et tegemist on ametliku tööga, mille sisuks on kauba vastuvõtt, pakendamine ning töö laadijana. Kahe töönädala eest lubati palka 700 eurot, samuti pidi olema elamine ja toitlustamine kindlustatud tööandja poolt. Tegelikult vägivallatseti kannatanute kallal ning sunniti neid varastama Soome erinevatest poodidest, kuni Soome politsei nad kinni pidas ja tagasi Eestisse saatis.

Samuti sunniti kannatanuid täitma vastumeelseid ülesandeid, ähvardades ohvreid ja nende lähedasi vägivallaga. Varastatud kauba toimetasid Eestisse Samira Dementieva ja Gevork Ovsepian. Lisaks käsitleb süüdistus Ovsepiani väljapressimist kannatanult 2019. aasta suvel ja tema vara omastamist 2019. aasta augustis.

Kuus ja neli aastat

Viru maakohtu Narva kohtumaja tänase kohtuotsusega mõisteti Samira Dementieva süüdi inimkaubandusega tegelemise eest, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu ning määrati talle karistuseks kuus aastat vangistust.

Kohus tunnistas Dementieva süüdi veel suures ulatuses väljapressimise eest ja mõisteti talle karistuseks neli aastat vangistust. Liitkaristusena mõistis kohus Dementievale seitse aastat vangistust, mille karistusaja alguseks loetakse 2019. aasta 22. november.

Samuti mõisteti Ovsipeani süüdi inimkaubanduses, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu. Mehele määrati karistuseks kuus aastat vangistust. Kohus tunnistas Ovsipeani süüdi veel väljapressimises ja karistuseks mõisteti kolm aastat vangistust. Liitkaristusena mõistis kohus Ovsipeanile seitse aastat vangistust, mille karistusaja alguseks loetakse 2019. aasta 22. novembrit.

Kohus pidas põhjendatuks kohaldada tema suhtes lisakaristusena väljasaatmist Eesti Vabariigist koos sissesõidukeeluga kümneks aastaks, kuna õiguslik alus Eesti vabariigis viibimiseks puudub.