Kohus jättis Varro Vooglaiu geiseksile mõtlemise kohtuasjas hüvitiseta: keskmise mõistliku inimese jaoks oli see satiir

Harju maakohus jättis täna õhtul rahuldamata Varro Vooglaiu hagi ERRi vastu, sest kohtu hinnangul on tegu satiiriga. Ka ei pea ERR nimetatud saadet netist eemaldama.

„Kohtu hinnangul ei ole vaidlusaluses lauses: „hageja mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal“, satiiri olemuslikke tunnusjooni ületatud ja tegemist on satiiriga,” põhjendas kohus.

Kohtunik meenutas, et Riigikohtu praktika järgi tuleb avaldatud faktiväiteid võtta sellisena, nagu need on, st kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas. Kohtu hinnangul kohaldub Riigikohtu seisukoht ka käesoleval juhul, olukorras, kus on vajalik tuvastada, kas tegemist on satiirižanri kuuluva lausega või mitte.

„Kohus peab lähtuma satiiri tunnuste hindamisel seega sellest, kuidas saab avaldatust aru keskmine mõistlik televaataja,” selgitas Harju maakohus oma otsuses. „Kuidas tundis ennast hageja antud lause puhul ei oma asja lahendamisel määravat tähtsust. Keskmiseks mõistlikuks vaatajaks tuleb kohtu hinnangul lugeda inimese seksuaalse määratluse suhtes neutraalset ja eelarvamustevaba inimest.”

Vaidlusalune lause ei ole kohtu hinnangul sellise keskmise mõistliku vaataja arusaamise järgi hageja suhtes pahatahtlik. „Isegi kui lähtuda sellest, et keskmiseks vaatajaks tuleb lugeda heteroseksuaalset inimest, ei saa kohtu hinnangul ka selline vaataja järeldada, et hageja suhtes oleks käitutud pahatahtlikult,” leidis kohtunik. Tema sõnul näitab seda ka asjaolu, et tegemist oli nn humoristliku absurdi võtmes esitatud lausega.