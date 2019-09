Kohus hakkab homme Estonia ohvrite omaste hagi arutama

Homsel istungil on plaanis arutada vaid protseduurilisi küsimusi ning kohus soovib välja selgitada, kas vaidlustatud vastusele on üldse kohaselt vastatud, selgitas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Ta lisas, et selle vaidluse käigus ei laskuta parvlaev Estonia uppumist puudutavatsee küsimustesse ega muusse, mis puudutab laeva ennast.

Mais kirjutas ERRi uudisteportaal, et laevahuku ohvrite omaksed Rootsist andsid Eesti riigi kohtusse ning nõudsid 852 inimelu nõudnud katastroofi uut uurimist. Hagis toodi välja ridamisi vastuolusid 1994. aasta 28. septembri varahommikul toimunud huku ametlikus versioonis, seda enam, et ka Eesti riigi enda hiljem moodustatud uurimiskomisjonid tõdesid, et täielikku selgust pole.

Ehkki Rootsi omaksed tegid vastava pöördumise juba 2016. aastal, venitas Eesti riik aastaid vastamisega ja lõpuks keeldus 2018. aastal uut uurimist isegi kaalumast, mispeale omaksed pöördusid Tallinna halduskohtusse.

Kaebus võetigi menetlusse ja kohtunik Kaupo Kruusvee määras eelistungi kuupäevaks 24. septembri, mis on vahetult enne Läänemere rahuaja suurima merekatastroofi 25. aastapäeva.