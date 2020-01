Kohus arutab homme Tarandi ja EKRE vahelist kompromissi. Tarand lasi lisaks alkotestile testida ennast ka narkootikumide osas

Kohtusse mineku põhjuseks on intsident, mis leidis aset 2018. aasta 26. novembril Toompeal EKRE korraldatud meeleavaldusel ÜRO ränderaamistiku heakskiitmise vastu. Meeleavaldustele tuli ka hulk sotsiaaldemokraate, et rahvaga suhelda. Indrek Tarand ronis lavale, tõmbas riigikogu toonase saadiku Martin Helme käest jõuga mikrofoni ning hakkas mikrofoni oma juttu rääkima.

Tarand tõugati seejärel lavalt maha, paisati pikali ja teda löödi vähemalt ühe korra jalaga. EKRE inimesed väitsid kohe peale vahejuhtumit, et Tarand oli lavale tungides purjus. Tarand laskis politseil oma joovet mõõta ja kuigi politsei joovet ei tuvastanud, jätkasid EKRE juhid väitmist, et Tarand oli purjus.

Tarand esitas seepeale EKRE juhtliikmetele Martin Helmele, Henn Põlluaasale, Jaak Madisonile ja Urmas Espenbergile ultimaatumi: kui nad ei palu temalt vabandust, läheb ta kohtusse. Vabanduste edastamise kõige hilisemaks tähtajaks seadis ta möödunud aasta 26. jaanuari. EKRE juhid keeldusid vabandamast ning Tarand kaebas nad kohtusse. Kohtuistung toimub homme, enam kui aasta peale intsidenti.

Hagis leitakse, et EKRE avaldas juhatuse liikmete kaudu Tarandi kohta valeandmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Tarand soovib kohtu kaudu EKRE-t survestada, et viimane esitaks oma veebiportaalis Uued Uudised ning Eesti meediakanalitele saadetud pressiteates vastavasisulise teate, et nad avaldasid valeandmeid. Nii selle kohta, nagu oleks Tarand 26. novembril 2018 toimunud meeleavaldusel joobes olnud kui ka selle kohta, nagu ta oleks seal laamendanud, korraldajatele kallale tunginud ning takistanud teise erakonna sõnavabadust.

Delfile teadaolevalt on kompromiss kahe poole vahel võimalik.