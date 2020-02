Kohus andis viimase hoiatuse: prokurörid ja sadam peavad kaitsjatele Tallinna Sadama materjalid edastama

Tegemist on Tallinna Sadama töötajate meilboksi info ja erinevate lepingutega ning kaitsjad leiavad, et tegemist on oluliste tõenditega, mis võivad süüdistatavaid hoopis teises valguses näidata. “Süüdistus rajaneb laias laastus väitele, nagu oleks Ain Kaljurand ja Allan Kiil omavahel väidetavate altkäemaksu andjatega midagi kokku leppinud ja vastavalt siis lepingud kujundanud sadama ja lepingupartnerite vahel. Tegelikkuses käisid aga 99,9 protsenti kõigist lepingutest Tallinna Sadama töötajate ja lepingupartnerite vahel ning alles viimane allkiri tuli juhatuse liikmelt. Teisisõnu - tegemist oli pika läbirääkimiste protsessiga ning Tallinna Sadama materjalid peaksid kõike seda näitama,” on vandeadvokaat Paul Keres selgitanud kaitsepositsiooni.

Siiani pole materjale kaitsjatele antud ning käib üks lõputu kemplus. Prokuratuur on viidanud, et kui vastav määrus materjalide üle andmiseks jõustub, siis nad materjalid ka üle annavad. Ka on prokuratuur öelnud, et tema kohus on kaitsta kannatanu ehk Tallinna Sadama huvisid. Tallinna Sadam ei taha aga materjale sugugi üle anda ning on kohtu korralduse peale esitanud erinevates kohtuinstantsides määruskaebusi. Viimati keeldus aga riigikohus selle menetlemisest. Tallinna Sadama esindajad tegid selle peale möödunud nädalal taotluse halduskohtule esialgse õiguskaitse kohaldamiseks.

See oli kaitsjate jaoks viimane piir ning nad tegidki kohtule taotluse prokuröride protsessilt kõrvaldamiseks.

Täna selgus, et süüdistatavate kaitsjatel ei läinud küll läbi prokuröride Laura Feldmanise ja Denis Tšasovskihi protsessilt kõrvaldamine, kuid Tallinna Sadama materjalid saavad nad suure tõenäosusega nüüd kätte. Nimelt hoiatas kohus eile Tallinna Sadama esindajaid täitma kohtu poolt juba möödunud aasta 29. oktoobril antud korraldust ja mitte takistama mistahes viisil kriminaalmenetluses tõendite uurimist (sh esitades kaebusi kaebeõigust mitteomavalt) seoses AS-st Tallinna Sadama saadud tõenditega. “Vältimaks edasisi vaidlusi teemal, kas ja milliseid tõendeid tuleb kaitsjatele väljastada, hoiatab kohus prokuröre Laura Feldmanist ja Denis Tšasovskihi, et nimetatud kohtumäärust kohustub täitma ka prokuratuur ja kohustab neid väljastama kaitsjatele koheselt pärast halduskohtu lahendi jõustumist, kuid mitte hiljem kui 18.02.2020.a kell 09.30, 29.10.2019.a protokollilises määruses nimetatud tõendid (s.o nende koopiad andmekandjal),” teatas kohus.

Kohus hoiatas ka mõlemat poolt, et kui kohtu korraldust ei täideta, võib pooli oodata kas kuni 3200 euro suurune rahatrahv või eemaldamine kohtumenetlusest.