Kohtutäiturid võtavad puuetega võlgnikelt suurema summa kui varem. Kahe lapse ema: mul on eluks jäänud 221 eurot

“Olen puudega, minu ainus sissetulek on invaliidsushüvitised. Varem sain 427 eurot, millest 50 eurot läks kohtutäiturile. Nüüd makstakse talle 206 eurot. Mul on eluks jäänud 221 eurot ja mul on veel kaks last — 13- ja 18-aastane. Mõlemal on laste astma ja juveniilne artriit,” rääkis Jelena RusDelfile. Ta lisas, et paljudel puuetega inimestel on väikelaenud selleks, et “vähemalt kuidagi ära elada”.

Samasuguse kirja saanud Olga sõnas, et varem sai ta 238 eurot toetust, nüüd aga 189.

Töötukassa kinnitusel on tegemist kohtutäiturite ja pankrotihaldurite uuendusega.

“Oleme kõiki neid, keda muudatus mõjutab, teavitanud. Kuid me ei näe, kui palju raha on kohtutäiturite käes, kuna see arvutatakse süsteemis automaatselt. Inimesed peaksid kontakteeruma kohtutäituriga ja nendega ise läbi rääkima,” ütles töötukassa pressiesindaja.

Töötukassa andmetel saab kohtutäitur raha kinnipidamise järjekorda muuta. Selleks peab inimene täituriga ise vastava avalduse alusel ühendust võtma. Kohtutäiturite raha arestimise aktid on töötukassale siduvad. Töötukassal ei ole võimalik teha inimestele kohtutäiturite jaoks sobivaid avaldusi.

Hiljem ütles Jelena, et oli kohtuitäituriga vestelnud ja talle lubati mahaarvatud summa tagastada, kuid mis saab järgmisel kuul, ei ole veel selge.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda selgitas, et probleem seisneb uues töötukassa süsteemis ja täiturid on valmis võlgnikega kohtuma.