Kohtupsühhiaatria ekspertiiside tegijaid napib

Aastate jooksul on kohtupsühhiaatria teenust pakkuvate psühhiaatrite arv vähenenud, sest enamik neist ravivad täiskoormusega patsiente ning vähesed tahavad põhitöö kõrvalt lisatööna kohtupsühhiaatria ekspertiise teha, selgitas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudil (EKEI) direktor Üllar Lanno. Kohustust selleks psühhiaatritel ei ole.

Ekspertiisid venivad

Kuna EKEI, kelle ülesanne on leida psühhiaatriakliinikutest või psühhiaatrite seast arste, kes ekspertiise teeksid, lepinguparnerite hulgas eksperte napib, on ekspertiiside valmimise tähtajad varasemast oluliselt pikemaks muutunud.

Lanno sõnul on eelkõige raskusi ekspertiisi tegijate leidmisega Lääne-Virumaal, kus lepinguline ekspert puudub. Samuti Kagu-Eestis, kus on üks ekspert Võrus ja Ida-Virumaal, kus on kaks eksperti. Viljandimaal teostab Viljandi haigla ekspertiise ainult tsiviilasjades ning Tartumaal, piirab Tartu Ülikooli kliinikum ühes kuus tehtavate ekspertiiside arvu 12 ekspertiisini kuus.

Seejuures teevad alaealiste ekspertiise üksnes Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus ja kliinikum, mõlemad aga piiratud koguses. Lanno tõi välja, et probleeme on ka vanglas läbiviidavate ekspertiisidega, kuna eksperdid neid eriti teha ei taha.

EKEI soovitab kriitilise tähtajaga ekspertiiside puhul kohtunikul otse riiklikult tunnustatud ja iseseisvalt tegutseva eksperdi poole pöörduda.