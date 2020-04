Kohtla-Järvel võeti vahi alla fentanüüli levitanud 61-aastane mees

Mehe kinnipidamisel leiti ja võeti ära erinevatesse kohtadesse peidetud suures koguses erinevaid narkootilisi aineid ja sularaha 3840 eurot.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov sõnas, et mehe kinnipidamiseni viis politseinike järjepidev töö. „Kogutud tõendid viitasid sellele, et 61-aastane mees on tegelenud suures koguses narkootiliste ainete ebaseadusliku levitamisega ning teeninud tuhandeid eurosid kuritegelikku tulu,“ ütles Kabanov.

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul taotles prokuratuur mehe vahistamist, kuna narkootiliste ainete käitlemisega seotud kuritegusid saab toime panna ka leebema tõkendi kehtimise ajal. „Kuna narkokuriteod puudutavad palju laiemat inimeste ringi kui konkreetne õigusrikkuja, siis on tähtis isoleerida inimene ühiskonnast,“ selgitas prokurör Aitsen.

Mees on kriminaalkorras karistamata.

Politsei palub kõigil, kes kahtlustavad narkootikumide levitamist, sellest politseile teada anda kas emaili teel ida.narkovihje@politsei.ee või vihjetelefonil 337 2345.