Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpetanud venelased tööturul paremas seisus kui eestlased

Kõik kabinetid on alati avatud. Õpetajatel ja direktoril pole oma ruume, on ainult õpetajate tuba. See eest on raamatukogu, kus pole raamatukoguhoidjat (riiulil nägime üht venekeelset raamatut „Ühe puu oksad“). Raamatukogus on laudadel arvutid ja malelaud. Igas klassis on kaks tahvlit: harilik (sellele ei kirjutata mitte kriidi, vaid markeriga), pluss interaktiivne sensortahvel.

Oma palga kohta Ruussaar täpset vastust ei anna „Eestis pole õpetajate palgad suured, kuid siin toimib erikoefitsient, sest kool asub Ida-Virumaal, aga minu pere elab Tallinnas,“ põikleb ta täpsest arvust kõrvale.

Kas õpilased suitsetavad? „Mõned korrad olen näinud, tegin märkuse. Suitsetajaid näen harva, arvatavasti peidavad nad end hästi. Nad on suured inimesed, kui nad suitsetama lähevad, siis mina ei tea sellest midagi. Kuid kooli territooriumil on suitsetamine täielikult keelatud.“ Aga snusi ehk närimistubakat tarvitatakse? „Ei tea.“

Muljed hoonest ja sisemisest korraldusest on ainult positiivsed. On kõik, mida teismelistel vaja – arvutid, kaamerad, stuudio, kitarrid, mitte ainult katseklaasidega varustatud füüsika- ja keemiakabinetid. On kohad, kus saab proovida ja luua. Kuid riigigümnaasiumis oli ikkagi pinget tunda: raske õhk, kui nii võib öelda. On tunda nagu istuks koos inimesega, kellega varem sõbrustasid, siis tülli läksid ja jälle kohtusid.Ebameeldiv vaikimine. Võimalik, et see mõne aasta jooksul muutub. Kuid kuidas õppida pärast venekeelset kooli uue kooli 10. klassis ainult eesti keeles omamata muud valikut, on mõistatus, mis siiani lahendamata.