Kohtla-Järve linnapea: mitte keegi pole huvitatud sellest, et Eestist saaks Venemaa

Muu hulgas tuleb juttu ka Venemaa rollist ning Putinist. "Ma ei pea Putinit agressoriks. Mulle tundub, et suhted Eesti ja Venemaa vahel on praegu väga pingelised ja kõik võtavad seda pingeliselt ning tunnetavad teravalt. Üks pool süüdistab teist. Pole omavahelist dialoogi, et välja selgitada poliitilises plaanis kokkupuutepunkte," märgib ta.