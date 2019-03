Kohtla-Järve kuulutas välja kesklinna põhikooli hoone arhitektuurivõistluse

Võistlusala asub Kohtla-Järve linna Järve linnaosa kesklinnas ja hõlmab Pärna tn 20 kinnistu ning osaliselt Pärna ja Vahtra tänavate lõike. Ala läheduses paiknevad teised haridusasutused – Pärna tänav 47 rajatav riigigümnaasium, kunstikool, loomemaja, kultuurikeskus ja lasteaed. Lühikese jalutuskäigu kaugusel asuvad Rahvapargi ala, rajatav Järveküla tee 41 Järve spordi- ja tervisekeskus ning raamatukogu.

Võistlusala on juurdepääsetav lõuna poolt Keskallee ja Vahtra tänavalt, ida suunas paiknevalt Pärna tänavalt. Põhjast piirneb võistlusala väikeelamutega hoonestatud kvartaliga ja nlõunast korterelamute alaga, idast piirneb võistlusala väikeelamutega. Võistlusala kinnistu sihtotstarve detailplaneeringu järgselt on ühiskondlike ehitiste maa.

Pärna tänav 20 kinnistul paikneb 1948. aastal ehitatud koolihoone peahoone ja hiljem 1970. aastal juurde ehitatud Vahtra tänava poolne hooneosa ning 1995. aastal ehitatud spordihall.

Võistlusala on tasase pinnaga ja sellel asub üksikuid puid ning põõsaid. Krundi Pärna tänava poolsele alale on istutatud noored kuused, kuid nende ellujäämine uue hoonestuse rajamisel ei ole võimalik. Pärna ja Vahtra tänava äärde on aastakümneid tagasi istutatud alleepuud, mis vajavad uuendamist.

Ala ida- ja lõunaosasse peaks tekkima haljastatud väljak õpilaste kogunemiseks, lisaks jalgrattaparklale ja koolihoone jalgsi juurdepääsule on sobiv alale kavandada erinevad istumisalad,

välimale ja muud sotsiaalsust suurendavad välielemendid koos sportimisvõimalustega.

Koolimaja viimistlusmaterjalide valikul on soovitatav kasutada

betooni, metalli, kivi, klaasi ja puitu. Keelatud on naturaalseid materjale imiteerivate tehismaterjalide nagu puiduimitatsiooniga plastvoodri kasutamine.

Pakkumisi konkursil osalemiseks ootab Kohtla-Järve linnavalitsus 22. aprillil kella 11-ni.