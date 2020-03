Kohtla-Järve „hall kardinal” Valeri Korb rääkis oma mõjukusest linnas, altkäemaksudest ja püstolist baari laual

Varsti viib Korb ise jutu tõsistele keskkonnaprobleemidele linnas. Ta meenutab, kuidas ta esines ühes Kohtla-Järve lasteaias vanemate ees kõnega: „Ma ütlesin, et me teame kõik suurepäraselt haisu allikaid, ja tegin ettepaneku need ettevõtted sulgeda. Kõige paradoksaalsem on see, et oli vaikus. Igaüks mõtles: aga mul töötavad seal sugulased. See on ju sissetulek.” Korbi kinnitusel kõik gaaside õhkupaiskamised fikseeritakse ja neid mõõdetakse eriaparaatidega.

Küsimuse peale, kas ta on Kohtla-Järve hall kardinal, sukeldub Korb ajalukku ja nimetab end linna patrioodiks. Ta on andnud sellele 40 aastat oma elust, millest 30 poliitikas.

„Kuidas ka ei nimeta, aga ma olin linnapea kolm ametiaega järjest. Ma olen inimene, kes on siin üles kasvanud, kes teab siin kõigest. Aga et hall kardinal... Ma ei häbene öelda, et 1996. aastal linnapeaks saades, moodustasin ma oma meeskonna. Veelgi enam, 1996. aasta valimistel sai perekonnanimi Korb sama palju hääli kui kõik ülejäänud kandidaadid kokku,” bravuuritseb linnavalitsuse nõunik.

1996. aasta kohalike omavalitsuste valimistel kandideerisid Valeri Korb ja tema vend Viktor. Valeri oli selleks ajaks juba võimul, Viktor aga mitte. Trikk seisnes selles, et nad kandideerisid erinevates valimisringkondades, aga kõigis nimekirjades ja reklaamidel esinesid mõlemad V. Korbina.

„Mis seal ikka salata,” ei varja Korb. „Valimised ja valimised ei ole vennad. Ükskõik mis aasta valimised.”

Korb ei eita, et talle on korduvalt altkäemaksu pakutud, aga ta kinnitab, et kõik sellised katsed ja jutud lõpetas ta eos. Sest mõistis, millega see lõppeda võib.

„Asi läks selleni, et kõik ümbrikud, mis mulle mingi dokumendi või kirja näol lauale pandi, olid avatud. Mitte ühtki ümbrikku suletuna ma vastu ei võtnud. Mitte iga päev ei pakutud, aga oli kõikvõimalikke variante,” rääkis Korb.