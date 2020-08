Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor kutsus aktusele rääkima kaks keskerakondlast

Kohtla-Järve gümnaasium alustab tänavu õppeaastat tavalisest erinevalt. Kooliaasta avaaktusel astuvad üles Euroopa Liidu energeetika komisjoni volinik Kadri Simson (Keskerakond) ja riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond), et rääkida liidu ja Ida-Virumaa suhetest.

Direktor Hendrik Aguri sõnul pidi debatt toimuma juba kevadel, kui heisati koolile kingitud Euroopa lipp, kuid koroonaviiruse tõttu jäi üritus ära. Ühe erakonna esindajate aktusele kutsumises koolijuht konflikti ei näe.

“Mina ei ole üheski parteis ja veel vähem olen ma Keskerakonna fänn - keegi ei sundinud mind, et nüüd pean Keskerakonna kutsuma sinna,“ sõnas Kohta-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ning ütles, et külaliste kuulumine ühte parteisse on juhus. “Küll me teinekord kutsume inimesi teistest parteidest, oleme varem ka kutsunud,” lisas ta.

Mullu detsembris vabastas Lüganuse vald ametist Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu (Reformierakond), kuna direktor lasi pärast koolipäeva lõppu kooliruumides toimuda reformierakonna noorte koosolekul.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam väitis toona, et koosolekul arutati vallavalitsuse kukutamist ja taunis koolides poliitika tegemist. Tänavu mais kuulutas Viru maakohus valla käitumise õigustühiseks.

Neutraalsuse eest vastutab koolijuht



Riigikogu valimiste eel panid haridus- ja teadusministeerium ning õiguskantsler kokku juhendi, kuidas käivad kokku poliitika ja kool. Dokumendis nenditakse, et lõpuks vastutab koolis toimuva eest direktor.

“Neutraalsuse põhimõttega on kooskõlas poliitikute osalemine koolitundides, kus nad tutvustavad oma tööd näiteks riigikogulase või poliitikuna, kui külastus ei lange ajaliselt kokku valimiskampaaniaga,” ütles õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janar Filippov.

Filippov tõdes, et Euroopa Liidu või riigi üldisest toimimisest rääkimine pole ilmselt käsitatav erakonna propagandana. “Samas, tegu on kooliaasta avaaktusega, kus loengut ei peeta ja selget õppimise ja teadmiste omandamisega - ehk õppekavaga - seotud funktsiooni esinemisel justkui olla ei saa,” ütles Filippov.