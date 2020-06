Kohalikud protesteerisid puuraukude rajamise vastu Uljaste järve lähedusse

Piketeerimise ajend oli järgmisel nädalal Lüganuse vallavolikogus arutusele tulev Kiviõli Keemiatööstuse uuringuloa taotlus, mis näeb ette põlevkivi uurimise eesmärgil puuraukude rajamise Uljaste järve lähistele, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Meeleavaldusel koguti ka allkirju petitsioonile "Päästame Uljaste järve" ning neid on paberile ja elektrooniliselt antud üle 1000.

"Tegelikult ükski uuring pole ju halb. Konkreetne juhus on lihtsalt see, et Eesti Vabariigi seaduste järgi on nii, et see, kellel on geoloogiliste uuringute luba, saab automaatselt esitada ka kaeveloa taotluse ja siin on see probleem," selgitas Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.

"Vallavalitsus on läinud välja eelnõuga mitte anda luba uuringuteks. Sellepärast, et vallavalitsus on seisukohal, et sellel uuringul, ka juba paljal uuringul on selge oht Uljaste järvele," lisas ta.

"Kui see nii läheb, siis on see loomulikult väga hea, aga ma kahtlustan, et taotleja soovib seda siiski läbi suruda ja pöördub sellega valitsuse poole," kommenteeris Eesti Looduskaitse Seltsi Sonda osakonna esimees Raul Ivanov.

Tema hinnangul ei pruugi seetõttu jääda pühapäevane aktsioon viimaseks. "Oleme valvel ja jätkuvalt jälgime kõike meie ümber toimuvat ja oleme valmis järgmisteks väljaastumisteks ja meeleavaldusteks," ütles ta.