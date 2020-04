Kohalikud kardavad, et Kihnu rahvamaja pannakse kinni, koguvad allkirju. Tegelikult sellist ohtu pole

Kihnu vallavanem Ingvar Saare selgitas, et vald lõpetab Kihnu rahvamaja allasutuse töö ning rahvamaja haldab edaspidi vald. "Meil on rahvamajas juhataja täiskohaga tööl, aga selle maja juhtimiseks ei kulu nii palju töötunde. Selle asemel hakkaks vald remondi, eelarve, personalitöö ja muu organiseerimisega tegelema," rääkis ta.

Sisuliselt ei muutuks inimeste jaoks midagi. Huviringid jätkuvad, kohalikke pidusid tähistataks edasi ning rahvamajas elu käiks. Saare tõdes, et praeguse juhataja töökoormus väheneks, kui ta korraldaks vaid rahvamaja sisulist poolt, korraldaks üritusi, juhendaks huviringe ja kutsuks väljast esinejaid. "Tõsi, koormus väheneks, aga arutame, kuidas tööleping kas ümber teha või osta korraldusteenust temalt sisse," märkis vallavanem.

Seega tehti samm kulude optimeerimiseks, sama plaan on Kihnu tervisekeskusega, kus jälle tavakodaniku jaoks midagi ei muutuks, kuid vald hakkaks ise keskust haldama.

Eile avaldatud petitsioon kogus tänaseks hommikuks juba 678 häält. Petitsioonis seisab, et vald tahab kultuuri edasikandmise panna kolmanda sektori õlgadele, mis on Saare väitel vale. "Meie kultuuriinimestele on valetatud," märkis vallavanem. Petitsiooni looja võttis ka Kihnu valla ühismeedia lehel sõna ja tõdes, et petitsiooni pealkiri ja sisu said eksitavad kiirustamise tõttu.