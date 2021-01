Kohalikel omavalitsustel ja koolipidajatel on õigus otsustada, kas taastada kontaktõpe täielikult või osaliselt

Valitsus otsustas eile, et kontaktõpe taastub uuest nädalast kõikjal Eestis peale Harjumaa ja Ida-Virumaa. Viimastes saavad koolimajja minna algkool ja 9. ning 12. klassi õpilased.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab ütles, et nüüdne paindlik lähenemine otsustati valitsuse, teadusnõukoja, terviseameti ning omavalitsuste ja koolide koostöös möödunud aasta lõpus. "Tegime selle otsuse juba siis, et anda enne uut aastat kätte edasine suund. Erinevad osapooled on soovinud, et piirangute rakendamisel tehtaks seda regionaalselt, sest pole mõtet saata distantsõppele koole nendes maakondades, kus koroonaviiruse levik on üldiselt väike ja pole suurt ohtu, et levik hoogustuks kontaktõppe tõttu," sõnas Aab.

Kuigi nakatumisnäitajad on viimasel ajal kerkinud üle Eesti, on Harjumaal ja Ida-Virumaal seis teiste maakondadega võrreldes endiselt hullem. "Erisus sai tehtud, sest Harjumaal ja Ida-Virumaal on nakatumisnäitajad ülejäänud Eesti keskmistega võrreldes vähemalt kaks korda kõrgemad. Klasside valikul lähtusime sellest, et mida nooremad lapsed on, seda vähem nad nakatuvad ja viirust edasi kannavad ning lõpuklasside õpilaste puhul on oluline, et ei tekiks teadmistesse lünki," selgitas Aab.

Minister ütles, et kuigi kohalikel omavalitsustel ja teistel koolipidajatel on õigus vastavalt olukorrale otsustada, kas taastada kontaktõpe täielikult või osaliselt, siis tuleb oma tegevusplaan terviseametiga läbi rääkida. "Meie soovitus on kindlasti minna tagasi kontaktõppele, aga kuna igas maakonnas on erinev olukord ja ka koolid on erinevad, siis kehtib samasugune paindlik süsteem, nagu sügisel. Koolid on olnud väga tublid ja arvan, et kui ka sügisel oli seetõttu segadust, siis nüüdseks on koolipidajad harjunud ise neid valikuid tegema," sõnas Aab.

Delfi piltnik Andres Putting käis täna Keila koolis vaatamas, kuidas on õpetajad seal uue olukorraga kohanenud. Kaugõppe tunde anti tühjadest klassidest, abiks erinevad tehnoloogiavidinad.

"Ma väga loodan, et kontaktõpe laias laastus taastub ja tehakse vaid üksikuid erandeid," ütles haridusminister veel.