KODUS PÄÄSTAD ELUSID | Erakorralise meditsiini arst: loodame, et meil ei tule sellist õudset lainet nagu Itaalias

"Meil on palju personali, kes on juba 60 pluss. Nende jaoks on see väga ohtlik, aga ikka nad töötavad, haiguslehele ei lähe. Praegu meil kõik personal on maksimaalselt mobiliseeritud," räägib ta Regionaalhaigla kampaaniaklipis.

"Loodame, et saame hakkama. Ja loodame, et meil ei hakka selline õudne laine nagu Itaalias ja Hispaanias. Eile ma sõitsin koju ja nägin, et tänavad on inimesi täis. See ei tohiks nii olla. Mina hea meelega oleks kodus - aga ei saa kahjuks. Ja ma palun kõiki - palun püsige kodus!"

Regionaalhaigla algatas kampaania #koduspäästadelusid, mille käigus avaldame alates tänasest seeria portreelugusid Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstide, õdede ja osakondade juhtidega, kes räägivad enda tööst käimasoleva kriisi ajal nii professionaalsest kui isiklikust vaatenurgast ja pöörduvad kõigi inimeste poole palvetega püsida kodus ja hoida oma lähedasi, aga teha seda distantsilt.

Kampaania on valminud koostöös loovagentuuriga Tank, võttemeeskonda kuulusid režissöörid Taavi Arus ja Madis Ligema, meediapartneriteks on Delfi ja JCDecaux Eesti.

Et meedikute ennastsalgavat tööd mitte ära nullida, on jätkuvalt vaja kõigi inimeste kannatlikkust nende juhiseid järgida ja ohtu mitte alahinnata. Püsi kodus - nii päästad elusid!

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

