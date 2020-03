Kodanikuühiskonna sihtkapital mehitati Isamaaga üht- või teistpidi seotud inimestega

Minister määras oma käskkirjaga KÜSKi nõukogu uuteks liikmeteks Aage Õunapi, Avo Üpruse, Irene Käosaare ja Viljam Borissenko.

Õunap on MTÜ Eesti Lasterikaste Perede liidu president ja SA Pere Sihtkapitali juhatuse liige. Pere sihtkapitali idee käis 2018. aastal välja just Isamaa, riigieelarve nägi ette ka ühe miljoni eurost kulu. Sihtkapital loodi nii pereväärtuste hoidmiseks kui lasterikkuse väärustamiseks.

2017. aasta riigieelarvest läks 37 000 eurot toona IRLi katuserahast Eesti Lasterikaste Perede liidule, tänavuse aasta eelarvest eraldas Isamaa 20 000 eurot taas samale liidule.

Lasterikaste Perede liidu juhatuses on aga ei keegi muu kui Janne Seeder, Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi abikaasa.

Nõukogusse valitud Avo Üprus on EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA ning Ühiskonnatöö SA juhataja. Peale selle on ta 1989. aastast Isamaa liige ning hiljuti valiti ta Isamaa Tallinna piirkonna juhatusse.