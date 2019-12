Kodanikujulguse autasu pälvinud Roland Burk peatas roolijoodiku ja päästis terviserikke saanud mehe elu: "Nägin ja kohe tegutsesin, ei hakanud kõhklema."

Täna sai kodanikujulguse aumärgi ka Merli Kaunissaar, kes jagab blogis oma kogemust paarisuhtevägivallast. "Ma võtsin selle julguse põhimõttel, et kui ma oma looga välja tulen, siis ma võtan viimsegi võimu või hirmu, mis vägivallatsejal minu üle oli, ära," ütles Kaunissaar.

Suvel alustatud blogil on aina rohkem lugejaid ja nende tagasisidet saab Kaunissaar peaaegu iga päev. "See on olnud meeletult positiivne. Ma olin valmis rohkem negatiivseid kommentaare saama, aga seda on kuskil 1 protsent. Inimesed tänavad, et ma räägin sellest nii julgelt ja avameelselt. Naised, keda ma olen aidanud, kontakte andnud, kust abi saada, tänavad," ütles Kaunissaar.

Tema blogi on leitav SIIT.

Kodanikujulguse autasud pälvisid 23 inimest

Kodanikujulguse aumärgi said sel aastal Mikk Maasik, Andres Märtin, Urmas Oja, Andres Peet, Marko ja Merje Tedre, Hanna Toomla, Martin Metsjärv, Veiko Viirlo, Külly Oras, Timo Võhmar, Väino Välja, Gervet Väät, Merli Kaunissaar, Rein Kõivisto, Hasso Laansalu, Käthlin Lahe, Gregor Matthias Kulasalu, Roman Lan, Roland Burk, Elje Kahju. Aumärgi sai ka 11aastane Bruno (nimi muudetud) ning postuumselt Sulev Kallavus.

"Turvatunde loomise üks alustalasid on ohtude märkamine ja neile reageerimine. Igaüks saab avarama vaatega ringi käia ja märgata muresid enda kõrval. Need, kes sekkuvad, on meile kõigile eeskujuks ja nad väärivad esile tõstmist, ning riigi tunnustust," ütles justiitsminister Raivo Aeg. "Erilist tänulikkust peame tundma nende inimeste ees, kes kõigi meie turvalisust on taganud oma elu hinnaga. Andsime postuumselt aumärgi üle eelmisel kui anname ka sel aastal."

15 aasta jooksul on koos selleaastaste laureaatidega autasu saanud 191 julget inimest.