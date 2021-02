Koalitsioonis puudub piirangute kehtestamise osas üksmeel: Ratas soovib restoranide varakult sulgemist, Kallas otsib põhjuslikku seost

Kallas hoidis piirangute karmistamise suhtes skeptilist joont ka tänases riigikogu infotunnis. Ta rõhutas, et piirangute ja nende toime vahel peab olema põhjuslik seos. "On piiranguid, mida on väga lihtne teha. Aga nagu ma olen korduvalt rääkinud, üks on puhtalt see nakatumisnäitaja, inimesed, kes saavad selle viiruse. Aga teine pool on nähtamatud ohvrid, keda me iga päev ei näe, aga kes samuti kannatavad selle kriisi läbi. Nii et me peame tasakaalu leidma," selgitas Kallas.

Ta rääkis, et erinevaid näitajaid tuleb jälgida koostoimes. "Üks on nakatumiskordaja, mis tõepoolest on suur ja on probleem. Teiseks on haiglas olevad inimesed, see, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu ja meie õed ja arstid ei oleks ülekoormatud. Kolmandaks on see, kui palju inimesi on juhitaval hingamisel ehk kui paljud vajavad ventileerimist. Ja neljandaks on see, et kui palju nendest haigusjuhtudest on teadmata päritolu, palju on sihitult teada, kust need tulevad."

Kallas viitas, et haiglate olukord ei ole veel kriitiline, kuid möönis, et näitajad on omavahel seotud. "Kui nakatumiskordaja tõuseb, siis tõuseb tõenäoliselt ka haiglas olevate inimeste arv."

Ta tõi välja, et praegu tõuseb eelkõige noorte inimeste nakatumise arv. "Noored inimesed ei jää selliselt haigeks, et nad vajaksid haiglaravi, ja seetõttu nende koormus haiglaravile või meditsiinisüsteemile ei ole nii suur. Suur koormus tuleb rasketest juhtudest," kirjeldas Kallas ja lisas, et vanemate inimeste nakatumine on pigem vähenemistrendis ning languses on ka suremus ja juhitaval hingamisel olevate inimeste arv.