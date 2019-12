Koalitsioonis käärib: Helme eilse sõnavõtu pärast jäid EKRE saadikud väliskomisjonis üksi

Avaldust toetas 10 väliskomisjoni liiget, vastu oli kaks EKRE saadikut ehk Ruuben Kaalep ning Anti Poolamets. Avaldust toetasid Keskerakonna saadikud Maria Jufereva-Skuratovski ning Enn Eesmaa ja Isamaa esindajad Raivo E. Tamm ning Mihhail Lotman.

Poolamets ütles, et nende ettepanek oli seda teemat arutada homsel väliskomisjoni kohtumisel. "Kõigepealt peaks kuulama Mardi enda seisukohti ja siis kuulama, mis sel teemal arvamused on, et rohkema informatsiooni põhjal kujundada arvamus," selgitas ta.

Avalduse tekst muutmata kujul:

"Soome riik ja rahvas on läbi aegade olnud Eestile väga oluline liitlane, partner ja sõber. Me jagame Soomega samu väärtusi kõikides põhimõttelistes küsimustes.

Eesti edendab kahepoolseid suhteid, mis aitavad kaasa Eesti ja kõigi meie liitlaste rahvusvahelise seisundi kindlustamisele, ühiste huvide leidmisele ja ühistegevusele ning seeläbi rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisele. Head ja tihedad suhted Soomega on selles kontekstis eriti olulised.

Väliskomisjon on seisukohal, et liitlaste solidaarsuse vastu suunatud tegevus ohustab Eesti rahvuslikke huve.

Väliskomisjon on veendunud, et Eesti ja Soome ajalooline sõprus püsib kindlana vaatamata üksikutele mõtteavaldustele, mida Eestis on valitsuse liige endale viimasel ajal lubanud. Väliskomisjon mõistab need avaldused hukka, vabandab Soome peaministri ees ja kõigi ees, keda need lausungid seal- ja siinpool lahte on riivanud.

Tervitame Soome uue valitsuse ametisse astumist, soovime peaminister Sanna Marinile ja Soomele Eesti rahva nimel edu ning oleme kindlad hõimuvendliku koostöö jätkumises."