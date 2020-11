Koalitsiooniparteid kavatsevad esitada katuseraha ettepanekud ühiselt

Keskerakonna volikogu esimees ja erakonna juhatuse liige Tõnis Mölder ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kolmel koalitsioonierakonnal on plaan esitada katuseraha ehk regionaalsete investeeringute ettepanekud ühiselt.

"Me oleme koalitsiooni sees kokkuleppinud, et me tuleme nende muudatusettepanekutega teise ja kolmanda lugemise vahel välja ühiselt ja ma usun, et eks siis paari päeva jooksul on see asi selge," rääkis ta.

Ka rahanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Aivar Kokk ütles, et ettepanekud teeb koalitsioon koos. "Täna minu teadmine on jah, et koalitsioon teeb ühiselt regionaalsete investeeringute ettepanekud," kinnitas ta.

Regionaalseteks investeeringuteks on riigieelarves ette nähtud kuus miljonit eurot.

"Alati on võimalik, et tehakse ettepanekuid mingeid investeeringuid vähendada ja sellega ka regionaalseid investeeringuid suurendada. Aga praegusel hetkel jah, kuus miljonit," ütles Kokk.

Tõnis Mölder ütles, et Keskerakond soovib regionaalsete investeeringute ehk katuserahaga toetada neid valdkondi, mis on saanud kannatada koroonaviiruse leviku tõttu.