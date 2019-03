Koalitsioonikõneluste lauast minema kiirustanud Helir-Valdor Seeder: praegu ei olnud mingeid erisusi, mis oleks väga pikka arutelu nõudnud

Seeder sõnas Delfile, et näiteks ränderaamistikku ei ole eraldi arutatud, "Võib-olla jõutakse selleni täna, võib-olla mitte," tõdes Seeder.

"Praegu ei olnud mingeid erisusi, mis oleks väga pikka arutelu nõudnud. Kaitsepoliitika on asi, mis on olnud Eestis suures osas erakondadeülene. Vaevalt see teema väga teravaid erimeelsusi või vastuolusid toob," jätkas ta ning lisas, et kodakondsus ja muud teravamad küsimused tulevad arutlusele hiljem.

See, mis puudutab EKRE eelistatud mehitatud piirivalvet, praegusel arutelul jutuks ei võeta.

"Ma arvan, et välis- ja julgeoleku poliitikas leitakse erakondade vahel lõpuks ka sõnastus nendele punktidele, mis ühe või teise erakonna programmides on. Rõhuasetused on võib-olla erinevad, aga mingeid vastuolusid nendes teemades ei ole," kinnitas Seeder.