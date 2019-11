Koalitsioonierakondade liikmed ootavad maaeluministri usalduskriisis selgust. Sibul: praegu püüab igaüks omasid kaitsta

Peaminister Jüri Ratas kohtub esmaspäeval siseminister Mart Helme ja Mart Järvikuga, et olukorda selgust tuua. Delfiga rääkinud koalitsioonierakondade liikmed ütlesid, et homme algavad ka nende arutelud Järviku usalduskriisi osas.

"Uut teavet ei ole tulnud ja küsimus on pigem selles, kas faktid, mis on avalikkuses esitatud, peavad paika. Homme koguneme ja vaatame neile otsa," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul.

"Martin Helme on öelnud, et valetaval ministril pole valitsuses kohta. Eks kõik koalitsiooni osapooled näevad vaeva lähipäevil, et tõestada oma vastavaid väiteid. Eksimine, mitte mäletamine, teadlik valetamine - need piirjooned tehakse selgemaks, siis tuleb ka hinnang," sõnas Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid.

Nii Martin kui Mart Helme kinnitasid, et mitu korda valetamisega vahele jäänud Järviku ministrikohalt tagasi kutsumine või tagandamine ei tule kõne alla. Martin Helme sõnul pole Järviku skandaalist valitsuses mingit tüli tekkinud, kuid arusaadavalt ootavad osapooled selgust, mis on juhtunud ja mis edasi saab.

"Arutame asjad läbi ja korrastame oma read, umbusaldus on ju nagunii tulemas," kirjutas Helme eile Facebookis.