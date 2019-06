Koalitsiooni hääl läks rändama: probleemkomisjoni esimeheks valiti Stalnuhhini asemel üllatuslikult Kross

Täna valitud eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni esimeheks valiti Eerik-Niiles Kross ja aseesimeheks Mihhail Stalnuhhin. Lisaks kuuluvad komisjoni Urmas Espenberg (EKRE), Helmen Kütt (SDE) ja Mihhail Lotman (Isamaa).

Võimuliidu poolt esimehe kandidaadiks seatud Mihhail Stalnuhhini poolt oleks pidanud hääletama Stalnuhhin ise, Espenberg ja Lotman.

Krossi poolt pidanuks hääletama opositsiooni kuuluvad Kross ise ja Kütt.

Salajasel hääletusel, kus komisjoni esimeheks pidi saama Stalnuhhin, kogus vajalikud kolm häält hoopis Kross. Väidetavalt läks rändama Mihhail Lotmani hääl, kelle toetus langes opositsiooni kandidaadile.

Kross kinnitas ka sotsiaalmeedias, et täna valiti ta ootamatult eesti keele õppe probleemkomisjoni esimeheks, kuigi koalitsiooni kandidaat oli Stalnuhhin.

Tõenäoliselt komisjoni esimehe hääletuse tulemusest häiritud Stalnuhhin ei osalenud ka komisjoni liikmete ühisfotol.

Mõnda aega pärast ebaõnnestunud hääletust saabus teade, et Mihhail Lotman lahkub eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni liikme kohalt ja Priit Sibul asub tema asemel probleemkomisjoni liikme kohale.

See andis selge signaali, et kavas minna esimehe valimistel uuele katsele. Nimelt soovib Mihhail Stalnuhhin komisjoni aseesimehe kohalt tagasi astuda, mis omakorda tähendab, et komisjon peab korraldama uued esimehe ja aseesimehe valimised. Seekord peaksid koalitsiooni hääled Priit Sibula abil pidama ja Stalnuhhin komisjoni juhiks saama.

Pisut hiljem selgus, et Stalnuhhin ja Sibul soovivad lähiajal kokku kutsuda erakorralise eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni istungi, kus ongi päevakorras uue esimehe ja aseesimehe valimised.

Stalnuhhin jäi Delfile kättesaamatuks.